JT: В Японии водитель автобуса украл оплату за проезд и навсегда лишился пенсии Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Q world В Киото, Япония, водитель автобуса был наказан лишением пенсионных выплат на сумму 84 000 долларов (около 7 миллионов рублей) за кражу.
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