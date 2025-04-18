JT: В Японии водитель автобуса украл оплату за проезд и навсегда лишился пенсии Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Q world В Киото, Япония, водитель автобуса был наказан лишением пенсионных выплат на сумму 84 000 долларов (около 7 миллионов рублей) за кражу.