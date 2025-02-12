«Мы в Германии должны перестать верить, что только наши ценности могут быть навязаны всему миру». Румменигге о баннерах фанатов «Баварии» в адрес Аль-Хелайфи

В ноябре 2024 года «Бавария» и «ПСЖ» (1:0) сыграли в Лиге чемпионов. Болельщики мюнхенцев вывесили два баннера, на одном из которых было написано: «Футбол принадлежит мне? Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!».