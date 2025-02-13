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FT: Трамп разбил надежды Европы узнать детали плана по Украине от Келлога

FT: Трамп разбил надежды Европы узнать детали плана по Украине от Келлога

Надежды политиков в Европе узнать в ходе Мюнхенской конференции детали плана главы Белого дома Дональда Трампа по Украине через спецпредставителя американского президента Кита Келлога были разбиты, когда его имя не было упомянуто при объявлении команды переговорщиков от США, пишет Financial Times.

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Комментарии
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Eduard
Европа чужие земли ждет. Им не мир,а земля нужна)
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