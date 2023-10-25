Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    Если сравнивать "шпаков" министров обороны, Иванова, Сердюкова и Шойгу, то Шойгу более достойный, хотя до военного не...Каким главным кач...
  • алекс кузь
    Для таких вопросов есть парень, который зарплату получает как руководитель свр.«Дает ли участие ...
  • Александр Рожков
    Провокатор ты. И статейка то провокаторская. И клюнули сразу те, кто слаб мозгами. Я полагаю, что настоящих террорист...«Дает ли участие ...

США собираются развернуть на Ближнем Востоке дюжину систем ПВО

США собираются развернуть на Ближнем Востоке дюжину систем ПВО

США развернут THAAD в Саудовской Аравии, а Patriot — в Кувейте, Иордании и Ираке В Вашингтоне опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа против ХАМАС «может спровоцировать новую волну атак на американские войска» в регионеФото: Omar Marques / Getty Images Соединенные Штаты в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа развернут на Ближнем Востоке дюжину систем противовоздушной обороны, сообщает The Wall Street Journal.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх