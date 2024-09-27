Замгубернатора объяснил проблему с мигрантами во Владимирской области

26 сентября состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Владимирской области. В течение мероприятия перед депутатами выступил Заместитель губернатора по социальной политике Константин Баранов с докладом о проделанной работе.
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