Серьёзная проблема: киевский режим промывает россиянам мозги и заставляет жечь военкоматы

Зоя Копань

Всем, кому промыл мозги ЦИПСО, перед арестом, пройти процедуру проверки на адекватность в дурке! Не пойму они что заразились от бандеровцев не изличимой болезнью, на всех программах зомбоящика предупреждают о провокациях ЦИПСО!