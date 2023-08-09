Пронедра

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Всем, кому промыл мозги ЦИПСО, перед арестом, пройти процедуру проверки на адекватность  в дурке! Не пойму они что за...Серьёзная проблем...
  • Виктор Луговой
    "для нанесения ударов по российскому полуострову и Геническому переходу в Харьковской области." (цы) В Херсонской, ес...Новый теракт от К...
  • Людмила
    ты  про соколовскую ?  А эта шалава - соколова !!!Украинская журнал...

Серьёзная проблема: киевский режим промывает россиянам мозги и заставляет жечь военкоматы

Серьёзная проблема: киевский режим промывает россиянам мозги и заставляет жечь военкоматы

Серьёзная проблема: киевский режим промывает россиянам мозги и заставляет жечь военкоматы Владислав ВислНа фоне участившихся случаев поджогов военкоматов, Министерство внутренних дел заявило, что мошенники с Украины применяют новую тактику в отношении россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Всем, кому промыл мозги ЦИПСО, перед арестом, пройти процедуру проверки на адекватность  в дурке! Не пойму они что заразились от бандеровцев не изличимой болезнью, на всех программах зомбоящика  предупреждают о провокациях ЦИПСО!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх