Серьёзная проблема: киевский режим промывает россиянам мозги и заставляет жечь военкоматы
Серьёзная проблема: киевский режим промывает россиянам мозги и заставляет жечь военкоматы Владислав ВислНа фоне участившихся случаев поджогов военкоматов, Министерство внутренних дел заявило, что мошенники с Украины применяют новую тактику в отношении россиян.
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Всем, кому промыл мозги ЦИПСО, перед арестом, пройти процедуру проверки на адекватность в дурке! Не пойму они что заразились от бандеровцев не изличимой болезнью, на всех программах зомбоящика предупреждают о провокациях ЦИПСО!
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