Уолтц: США со своим госдолгом не могут субсидировать безопасность Европы

Соединенные Штаты не должны продолжать субсидирование европейской безопасности при наличии госдолга в размере 33 трлн долларов, заявил в интервью New York Post советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.
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