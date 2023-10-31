Утешительные инвестиции

За последние три месяца Банк России поднял ключевую ставку вдвое (с 7,5 до 15%). Первое, июльское, повышение на 1% стало следствием того, что темпы роста цен в стране в годовом сопоставлении превысили целевой уровень в 4%.
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