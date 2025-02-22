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Царьград

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Украина закупит 800 млн кубометров газа в Европе после повреждений инфраструктуры

Украина закупит 800 млн кубометров газа в Европе после повреждений инфраструктуры

Компания «Нафтогаз» столкнулась с трудностями из-за поврежденной инфраструктуры на Украине. Для восполнения дефицита газа планируется закупить 800 млн кубометров в Европе.

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