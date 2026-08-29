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МИД РФ: Россия гарантирует надежную защиту своим гражданам в Приднестровье

МИД РФ: Россия гарантирует надежную защиту своим гражданам в Приднестровье

Россия гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье, и без промедления даст ответ в случае обострения ситуации в этом регионе.

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