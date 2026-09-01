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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» организовал акции на 1 сентября: Зырянов посетил школу при академии клуба, игроки «Зенита»-2 провели мастер-класс для учеников

В школе при «Газпром»-Академии состоялся «Легендарный урок» с председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым.

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