В России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду

Впервые за время наблюдений в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на продукты питания, а число тех, кому достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, достигает многолетних максимумов.
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