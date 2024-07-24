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В России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду

В России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду

Впервые за время наблюдений в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на продукты питания, а число тех, кому достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, достигает многолетних максимумов.

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