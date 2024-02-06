В Сургуте на ремонт электросетей в СОНТ потратят более 300 млн рублей

СУРГУТ, 5 февраля, ФедералПресс. В Сургуте продолжаются работу по ремонту электросетей в садово-огороднических товариществах (СОНТ), на которые Сургутские электрические сети ООО СГЭС в 2024 году инвестируют 305 млн рублей.