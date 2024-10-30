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Я и Великая Балерина Анна Павлова!

Я и Великая Балерина Анна Павлова!

В моём детстве вышел биографический фильм о Великой Русской балерине "Анна Павлова". В течении месяца, каждую неделю транслировали по одной серии и, после каждого просмотра, я ловила на себе тревожный взгляд мамы.

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