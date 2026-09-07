Кремль оценил размещение Норвегией артиллерийского дивизиона на границе с РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Военное строительство Норвегии, направленное против России, не может восприниматься Москвой иначе как угроза и требует от нее принятия дополнительных мер безопасности.
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