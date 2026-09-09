Звезды турецких сериалов, которые играли возлюбленных и встречались в жизни

Иногда экранная химия оказывается слишком убедительной не просто так. Вспоминаем турецких актеров, которые сыграли влюбленных в сериалах, а потом действительно стали парой.
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