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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вайцеховская: «В лице Игнатова Плющенко может получить очень незаурядного тренера. 10 лет в группе Рукавицына – это прекрасная школа»

«На фоне рассуждений о том, что приобрел Макар Игнатов с переходом к Евгению Плющенко и что он (возможно) потерял, я бы, наверное, поставила в приоритет, что в лице этого фигуриста Плющенко может получить очень незаурядного тренера.

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