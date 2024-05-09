Елена Вайцеховская: «В лице Игнатова Плющенко может получить очень незаурядного тренера. 10 лет в группе Рукавицына – это прекрасная школа»

«На фоне рассуждений о том, что приобрел Макар Игнатов с переходом к Евгению Плющенко и что он (возможно) потерял, я бы, наверное, поставила в приоритет, что в лице этого фигуриста Плющенко может получить очень незаурядного тренера.
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