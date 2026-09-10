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Семак: «Вендел не сыграет с «Локомотивом», у Мантуана есть шанс»

Семак: «Вендел не сыграет с «Локомотивом», у Мантуана есть шанс»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных Густаво Мантуана и Вендела перед матчем 8-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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