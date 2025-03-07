МЧС сообщило о подземных толчках в Краснодарском крае

На расстоянии 15 км от посёлка Новомихайловского в Туапсинском районе Краснодарского края зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9, сообщили в региональном главке МЧС России со ссылкой на Обнинскую сейсмостанцию.
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