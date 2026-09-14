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Царьград

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Образовательный комплекс на 750 мест построят в районе Солнцево — Собянин

Образовательный комплекс на 750 мест построят в районе Солнцево — Собянин

В Москве в районе Солнцево появится новый образовательный комплекс на 750 мест.В московском районе Солнцево запланировано строительство образовательного центра, рассчитанного на 500 учащихся школ и 250 детей дошкольного возраста.

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