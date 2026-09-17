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NewsOne

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В Старом Свете придумали новый способ подобраться к российским резервам

В Старом Свете придумали новый способ подобраться к российским резервам

Если Бельгия не хочет одна отвечать за последствия, риски можно просто распределить на весь Евросоюз Изображение: News Front/сгенерировано ИИ Речь примерно о €200 млрд замороженных активов России в бельгийском Euroclear.

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