16 великих людей, которые когда-то лишились работы из-за профнепригодности

Великие люди далеко не всегда были великими. И вот 16 самых ярких тому доказательств. Сейчас герои нашего обзора обрели мировую известность, но когда-то их буквально выставляли за дверь из-за профнепригодности.
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