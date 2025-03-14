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Депутат Госдумы Белик назвал слова Трампа о Курской области посылом Западу

Депутат Госдумы Белик назвал слова Трампа о Курской области посылом Западу

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшей в окружение в Курской области.

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