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Воронежские новости

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Бобровский и Аннинский районы попали под прямую БПЛА-угрозу

Бобровский и Аннинский районы попали под прямую БПЛА-угрозу

Сирены воздушной тревоги звучат в разных районах Воронежской областиТревожная ночь 20 сентября продолжается в Воронежской области, теперь Бобровский и Аннинский районы попали под прямую БПЛА-угрозу.

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