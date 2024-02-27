Шесть человек погибли в ДТП с двумя легковушками под Саратовом

Шесть человек погибли и еще один пострадал в ДТП с участием двух автомобилей в Лысогорском районе Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
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