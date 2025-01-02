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Умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети. Ей было 103 года

Агнеш Келети скончалась в Будапеште 2 января. Она пять раз побеждала на Олимпийских играх в соревнованиях по спортивной гимнастике.

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