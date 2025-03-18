Наденьте голову: как и зачем ЕC продолжает подогревать конфликт на Украине

Даже переговоры министров иностранных дел стран ЕС, которые сегодня начались в Брюсселе, подтверждают, что Старый Свет просто не успевает переформатироваться, да и не понимает, в какую сторону надо меняться.
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