Разработчики MMORPG Eternal Tombs показали битву с кабаном Инди-студия Triune Studios подел...

Разработчики MMORPG Eternal Tombs показали битву с кабаномИнди-студия Triune Studios поделился новыми подробностями о процессе разработки будущей MMORPG Eternal Tombs, включая представления нового фрагмента геймплея с битвой против низкоуровнего кабана.
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