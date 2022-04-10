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Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 224: карта пространства в гиппокампе помогает летучим мышам ориентироваться на местности

Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 224: карта пространства в гиппокампе помогает летучим мышам ориентироваться на местности

Перемещения животного по пространству «откладываются» в его гиппокампе, создавая нечто вроде карты местности.

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