ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ...

Я не вижу в Путине себя! Он не я!

РС

Роза Семиренко

Господин Васильев, смотрите, своим ядом не захлебнитесь! Вы считаете, со 80% населения, поддерживающие Путина все дураки, а вы такой, весь из себя умный? И вы ещё проживаете в нашей стране? Так валите в благополучную, не коррумпированную Европу, вам там, самое место! Там, такие ядовитые нужны! Правда временно нужны!