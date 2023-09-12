Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин стал для евроукров злым Богом, на которого они сваливали все свои неудачи, и которого пытались «наказать», выдумывая всевозможные ритуальные обряды, на какие только хватало их хуторянской фантазии.
ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ...
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Априори.
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4 час.
Ирина Коновалова
Я не вижу в Путине себя! Он не я!
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3 час.
РС
Роза Семиренко
Господин Васильев, смотрите, своим ядом не захлебнитесь! Вы считаете, со 80% населения, поддерживающие Путина все дураки, а вы такой, весь из себя умный? И вы ещё проживаете в нашей стране? Так валите в благополучную, не коррумпированную Европу, вам там, самое место! Там, такие ядовитые нужны! Правда временно нужны!
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3 час.
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