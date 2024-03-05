Акции «Сбера» превысили отметку 300 рублей

Российский рынок открыл торги во вторник, 5 марта, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавляет 0,26%, до 3305,36 пункта, индекс РТС в плюсе на 0,19%, до 1139,73 пункта.