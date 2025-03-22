SciRep: мутация в гене GTPBP2 вызывает атрофию сетчатки у лабрадоров-ретриверов

Международная группа ученых из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (США) и Падуанского университета (Италия) выявила новую генетическую мутацию, связанную с прогрессирующей атрофией сетчатки (ПАС) у лабрадоров-ретриверов.
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