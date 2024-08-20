Стало известно об интенсивных боях в Харьковской области

В районе села Липцы и города Волчанска в Харьковской области идут интенсивные бои. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
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