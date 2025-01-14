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Царьград

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Минюст США обвиняет Трампа в попытке отмены итогов выборов 2020 года

Минюст США обвиняет Трампа в попытке отмены итогов выборов 2020 года

Министерство юстиции США представило Конгрессу доклад об обвинениях Дональда Трампа в незаконных попытках пересмотра итогов выборов 2020 года и ненадлежащем хранении секретных документов.

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Комментарии
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Eduard
А &quot;Всемирный потоп&quot; ему ещё не шьют в Дело? Не устали врать и выдумывать? Всю эту властт в Америке судитт надо,отъявленые вруны и подлецы!
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22 час.
Eduard
Министерство&quot;Вранья&quot;!
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22 час.

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