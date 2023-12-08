Почему государство вернуло себе обанкротившийся и пущенный с торгов оборонный завод в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря, ФедералПресс. В свердловском арбитраже завершен длительный процесс, в котором государственные структуры и надзорные органы сражались за право вернуть в собственность Российской Федерации обанкротившийся и пущенный с торгов екатеринбургский «Завод радиоаппаратуры».
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