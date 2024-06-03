Токаев: Казахстан вывел режим талибов из террористического списка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика вывела режим талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) из террористического списка, чтобы развивать торгово-экономическое сотрудничество с современным Афганистаном.
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