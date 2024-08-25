NYT: США и Британия передали ВСУ спутниковые снимки Курской области

Власти Соединенных Штатов и Великобритании передали украинским боевикам спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, чтобы отслеживать места прибывших российских резервов.
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