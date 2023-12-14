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NHK: два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку

NHK: два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку

Глава политсовета Либерально-демократической партии Японии и экс-министр экономики Коити Хагиуда, председатель комитета по взаимодействию с парламентом и генеральный секретарь фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ Цуёси Такаги подали в отставку, сообщил телеканал NHK.

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