NHK: два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку

Глава политсовета Либерально-демократической партии Японии и экс-министр экономики Коити Хагиуда, председатель комитета по взаимодействию с парламентом и генеральный секретарь фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ Цуёси Такаги подали в отставку, сообщил телеканал NHK.
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