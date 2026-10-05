Гей-бандеровец Портников: «Надо терпеть и огрызаться! Нас пока даже не разрушили, как Гитлер Лондон»

Несмотря на то, что удары по России приводят ко все более жестким ответам, Украине нужно продолжать атаковать РФ.
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