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Мода и Шоу-бизнес

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Участки у поместья Аллы Пугачёвой выставлены на торги: подробности

Участки у поместья Аллы Пугачёвой выставлены на торги: подробности

Два участка прибрежной территории у поместья Аллы Пугачёвой в Солнечногорске выставлены на аукцион — такое решение приняло Федеральное агентство водных ресурсов после проверки законности использования акватории.

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