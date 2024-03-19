Национальный праздник с искусственным интеллектом

На День оленевода в Салехарде на берегу Полябты появится чум с необычной цифровой начинкой. В Нейрочуме гостям праздника продемонстрируют уникальную цифровую разработку – фотобудку с искусственным интеллектом.
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