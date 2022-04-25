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«Зенит» может оформить чемпионство через 5 дней – если «Динамо» проиграет свой матч 27-го тура. Жаль, что матч со «Спартаком» потеряет в принципиальности

«Зенит» может оформить чемпионство через 5 дней – если «Динамо» проиграет свой матч 27-го тура. Жаль, что матч со «Спартаком» потеряет в принципиальности

КАЛЕНДАРЬ ФИНИША ЛИДЕРОВ 1. «Зенит» (58 очков): «Локомотив» (д), «Химки» (д), «Спартак» (г), «Нижний Новгород» (г).

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