КАЛЕНДАРЬ ФИНИША ЛИДЕРОВ 1. «Зенит» (58 очков): «Локомотив» (д), «Химки» (д), «Спартак» (г), «Нижний Новгород» (г).
Популярные статьи
- Павел Буре отказался участвовать в выборах на пост президента Федерации хоккея России
- Андрей Чесноков: «Англия порождает ненависть». В теннисном мире ширится волна в поддержку наших спортсменов. Зато неблагодарный премьер Италии хочет закрыть для россиян Рим
- «Зенит» может оформить чемпионство через 5 дней – если «Динамо» проиграет свой матч 27-го тура. Жаль, что матч со «Спартаком» потеряет в принципиальности
Свежие комментарии