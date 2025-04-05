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Царьград

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Пожар на предприятии в Чапаевске начался после атаки украинских БПЛА

Пожар на предприятии в Чапаевске начался после атаки украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 апреля атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) промышленное предприятие, находящееся в Чапаевске.

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