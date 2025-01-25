Савелий Коростелев не прошел в полуфинал спринта на этапе Кубка России в Ижевске

Представитель Республики Татарстан, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев неожиданно не сумел пройти даже в полуфинал спринта в свободном стиле в рамках шестого этапа Кубка России – 2024/2025, который проходит в эти дни в Ижевске.
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