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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • АндрейБорков
    Кому нужно спасен...
  • Boris Max
    А что в школе не налось ПАЦАНОВ (только поцы остались?), что бы отвесить пиздюлей щенку азиатскому!Сор из избы не вы...
  • Boris Max
    хохол писал и второй перепсывал...Похоже, что хохлы...

Неизвестная страна начала скупать биткоин: люди гадают кто это может быть?

Неизвестная страна начала скупать биткоин: люди гадают кто это может быть?

10 ноября биткоин обновил исторический рекорд, торгуясь по цене в 81 тысячу долларов за 1 монету. Ходят слухи, что не последнюю роль в этом ралли сыграла некая таинственная страна — об этом заявил Дэвид Бейли, один из советников по криптовалютам.

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