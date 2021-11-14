С военнослужащими ВВО в Забайкалье проведены занятия по подготовке личного автотранспорта к зимней эксплуатации

С военнослужащими ВВО в Забайкалье проведены занятия по подготовке личного автотранспорта к зимней эксплуатации

Военнослужащим были доведены особенности вождения автомобиля с учетом резких изменений климатических условий, а также в период снегопадов и морозов.

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