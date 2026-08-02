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Регионы России

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Нацбанк Украины сообщил о задержках экспорта из-за кризиса в морской логистике

Нацбанк Украины сообщил о задержках экспорта из-за кризиса в морской логистике

Он отметил, что условия функционирования украинского бизнеса резко ухудшились. Основные проблемы, выделенные Андреем Пышным, включают сбои в денежных потоках, накопление складских запасов, колебания цен и спроса, а также разрывы производственных и логистических цепочек.

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