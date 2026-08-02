Нацбанк Украины сообщил о задержках экспорта из-за кризиса в морской логистике

Он отметил, что условия функционирования украинского бизнеса резко ухудшились. Основные проблемы, выделенные Андреем Пышным, включают сбои в денежных потоках, накопление складских запасов, колебания цен и спроса, а также разрывы производственных и логистических цепочек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии