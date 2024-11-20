Горелкин: в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли много ботов

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в недавно вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на данный момент не выявлено русофобского содержания, однако пользователи столкнулись с многочисленными техническими проблемами.