Жители Металлургического района Челябинска остались без водоснабжения

Водоснабжение отключено в домах части Металлургического района Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в МУП «ПОВВ» Челябинска, подача воды ограничена в связи с необходимостью проведения восстановительных работ на водоводе Д-50 мм в Металлургическом районе.