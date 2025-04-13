Жители Металлургического района Челябинска остались без водоснабжения

Водоснабжение отключено в домах части Металлургического района Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в МУП «ПОВВ» Челябинска, подача воды ограничена в связи с необходимостью проведения восстановительных работ на водоводе Д-50 мм в Металлургическом районе.
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