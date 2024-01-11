Поисковики ищут родных смолянина, погибшего в Керчи в 1943 году

Сапер родом из Починковского района На Смоленщине поисковики разыскивают родственников местного жителя, погибшего во время Великой Отечественной войны в 1943 году, его останки обнаружили недалеко от Керчи.
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